متخصصو استدامة عالميون في «ويتيكس» و«دبي للطاقة»

المصدر: (دبي - البيان )

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مشاركة العديد من الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الاستدامة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2020، والذي تنظمه الهيئة سنوياً بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

تنظم الهيئة الدورة الثانية والعشرين من معرض «ويتيكس» والخامسة من معرض دبي للطاقة الشمسية افتراضياً هذا العام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2020.

تسلط الشركات العالمية الضوء خلال مشاركتها في أول معرض افتراضي ثلاثي الأبعاد محايد للكربون، على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في قطاع الاستدامة، والتي تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية لحماية البيئة وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى أحدث تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة. كما تناقش مجموعة من الندوات المتخصصة خلال المعرض أبرز الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج التي تدعم أهداف التنمية المستدامة حول العالم، فضلاً عن أحدث تقنيات ترشيد الطاقة والمياه للحفاظ على الموارد الطبيعية لأجيالنا القادمة.

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