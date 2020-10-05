«سفاري دبي بارك» تفتح أبوابها أمام الزوار اليوم

المصدر: دبي - وائل نعيم

تفتح بلدية دبي، اليوم الاثنين، أبواب «سفاري دبي بارك»، لاستقبال الزوار من الساعة 9:00 صباحاً إلى 5:00 مساءً يومياً وحتى خلال أيام العطل الرسمية، وسيتطلب من جميع الزوار القيام بالحجز المسبق عبر الإنترنت، حيث تعمل دبي سفاري بارك بسعة محدودة، وسط تطبيق تدابير احترازية إضافية تماشياً مع التوجيهات الحكومية وبالتوازي مع أعلى معايير الصحة والسلامة التي تطبقها المتنزهات الترفيهية العالمية.

وسيتم استخدام الكاميرات الحرارية والأجهزة اليدوية لقياس درجة حرارة الزوار، ووضع الملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي على الأرض، إلى جانب توفير جهاز Vending Machine لبيع الكمامات والقفازات، ووضع خطة لتقليل عدد الركاب في المواصلات الداخلية، وتوفير معقمات الأيدي، ووضع لوحات إرشادية بالتعليمات الاحترازية التي يجب اتباعها والخاصة بالتباعد الجسدي عبر ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل زائر وآخر.

وتواصل دبي تطوير بنيتها التحتية بأسلوب يخدم المجتمع ويحقق له السعادة ويضمن لأفراده أفضل الخيارات الترفيهية بمجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزائرين، ويترجم مكانة دبي كمدينة عالمية وكإحدى الوجهات السياحية المفضلة للسياحة الداخلية أو الخارجية.

وتمتد «سفاري دبي بارك» على مساحة تبلغ 119 هكتاراً، إذ تتوفر فيها فرص للاستمتاع بأفضل الأوقات بين مظاهر الحياة البرية من مختلف البيئات العالمية، وتجارب تفاعلية إلى جانب مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والتعليمية، إضافة إلى فعاليات جديدة تم تصميمها لتتناسب مع مختلف الأعمار.

وكانت بلدية دبي أعلنت أخيراً أن «سفاري دبي بارك» تستعد لاستقبال زوارها بدءاً من 5 من أكتوبر الجاري، بعد أن تم الانتهاء من عمليات التطوير الشاملة التي خضعت لها العديد من المرافق الداخلية للوجهة المتميزة، والتي تُعد من نقاط الجذب السياحية والترفيهية المهمة في دبي، بما تقدمه للزائرين، حيث تم إدخال عدة إضافات بهدف لتحقيق راحة الزوار منذ دخولهم إلى الحديقة وحتى انتهاء برنامجهم اليومي، بما في ذلك تسهيل وصولهم إلى مختلف مواقع الحديقة، والاستمتاع بخدماتها ومعالمها.

كما تم تطوير مسارات السير الخاصة بالزوار داخل الحديقة حتى يتمكنوا من استكشاف كافة مناطقها بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى ما تقدمه «سفاري دبي بارك» من خدمات ومرافق تناسب الجميع، وتراعي بشكل خاص أصحاب الهمم.

تجربة متكاملة

وحرصت بلدية دبي على توفير تجربة متكاملة لمرتادي «سفاري دبي بارك» تضمن توفير كافة متطلباتهم، حيث تم توفر مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية، ومحلات لبيع الهدايا التذكارية، وأماكن مخصصة لاستقبال طلبة المدارس، كذلك خدمة القطارات والسيارات الكهربائية، والدراجات الهوائية والمركبات الصديقة للبيئة من أجل تنقل سهل وآمن بين أرجاء الحديقة التي توفر أيضاً لزوارها خدمة الإنترنت اللاسلكية المجانية في كافة مرافقها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز