80 % نمو استخدام «المأذون الرقمي» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، لـ «البيان» عن ارتفاع معدل استخدام نظام المأذون الرقمي بنسبة 80% منذ إطلاق الخدمة، وهو ما يعكس مدى سهولة استخدامه وسلاسة وسرعة إجراءاته في توثيق عقد الزواج، انطلاقاً من حرص محاكم رأس الخيمة في التحول من الخدمات التقليدية إلى الخدمات الإلكترونية، ضمن استراتيجيتها «محاكم بلا ورق».

وأوضح أن محاكم رأس الخيمة فرضت بروتوكولاً خاصاً بإتمام عقود الزواج خلال الأعوام الماضية أي قبل انتشار جائحة «كوفيد 19»، حيث يقتصر إتمام عقود الزواج على ولي الأمر والزوج والشاهدين، والذي ساهم بشكل كبير في تقليل التجمعات، بالإضافة إلى مميزات أخرى كاختصار الوقت في متابعة إجراءات إصدار العقود عن بُعد، ويمكن للزوج والزوجة الحصول على عقود الزواج عبر هذه التقنية.

وكشف الخاطري عن نجاح خطة الاستجابة السريعة التي وضعتها الدائرة خلال جائحة كورونا، لضمان استمرارية أعمالها في مجالات العمل القضائي والتنفيذي والإداري والتقني، حيث استمرت محاكم رأس الخيمة في العمل القضائي دون انقطاع من خلال اعتمادها التام على التحول الرقمي.

وأكد الخاطري: «إن محاكم رأس الخيمة وفرت تحت مظلة خدماتها الرقمية 280 خدمة رقمية، بنسبة تحول رقمي بلغت 92% تمكن خلالها المتعاملون من الاستفادة من هذه الخدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، عبر 3 قنوات وهي: «الموقع الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة، والموقع الإلكتروني لدائرة المحاكم، والتطبيق الذكي mRAk»، كما بلغ عدد المشتركين في خدمات المحاكم الإلكترونية 160 من المحامين ومكاتب المحاماة من جميع أنحاء الدولة، بزيادة نسبتها 13%، وبلغ إجمالي الشركات والبنوك المشتركة بالخدمات 68 شركة وبنكاً، بزيادة نسبتها 33%، وبلغ إجمالي المشتركين من الأطراف 86 بزيادة نسبتها 160% خلال الجائحة مما يدل على تفاعل المتعاملين الإيجابي مع الخدمات الرقمية».

اليوم الواحد

وأوضح الخاطري، أن محكمة اليوم الواحد حافظت على ريادتها خلال جائحة «كوفيد 19»، بتسجيل 301 قضية «عن بُعد» منذ بداية أبريل وحتى نهاية أغسطس الماضي، مؤكداً استمرار التقاضي عبر التقنيات الحديثة، في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، الأمر الذي يعكس مدى نجاح المحكمة في سرعة الفصل بالقضايا، والحفاظ على حقوق المتقاضين، مؤكداً أن جميع الأحكام الصادرة من محكمة اليوم الواحد نهائية وبنسبة فصل 100%.

المحكمة العمالية

وأشار إلى أن المحكمة العمالية عقدت 1305 جلسات قضائية من بداية شهر أبريل وحتى نهاية أغسطس الماضي، حيث حققت المحكمة نتائج إيجابية، تمثلت في سرعة الفصل في الدعاوى والحفاظ على حقوق تلك الفئة المهمة في المجتمع.

الكاتب العدل

وأوضح الخاطري أن محاكم رأس الخيمة سجلت نمواً قياسياً في حجم عدد الخدمات التي قدمها الكاتب العدل بنسبة ارتفاع 29% خلال شهر أغسطس الماضي، بعدد 3205 خدمات، لتسجل بذلك أعلى نسبة في عدد الخدمات المنجزة منذ بداية جائحة كورونا، حيث استحوذ فرع الكاتب العدل في دائرة التنمية الاقتصادية على الحصة الأكبر من بين الفروع في عدد الخدمات المقدمة، والتي بلغت 278 خدمة.

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