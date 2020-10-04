93 % الدعاوى المنجزة في المحاكم الاتحادية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

بلغ إجمالي الدعاوى المعروضة على مستوى المحاكم الاتحادية خلال الفترة من مايو إلى أغسطس الماضي 12 ألفاً و760 دعوى، أنجز منها 11 ألفاً و977 دعوى خلال 3 آلاف و797 جلسة بنسبة إنجاز بلغت 93%، فيما تم تقييد 4614 دعوى جديدة.

وأكد القاضي جاسم سيف أبوعصيبة، مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، استمرار أعمال المحاكم الاتحادية على اختلاف درجاتها ومراكز التوفيق والمصالحة ولجان التوجيه الأسري باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال «عن بعد».

وقال مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل في كلمة نشرت في التقرير الإحصائي الذي نشرته وزارة العدل على موقعها الإلكتروني: «ومن هذا المنطلق، كانت دائرة التفتيش القضائي قد أصدرت، ومنذ بداية العام، دليلاً لسياسات العمل عن بعد، للمحاكم الاتحادية باستخدام الأنظمة الإلكترونية المتطورة، بهدف ضمان استمرارية تقديم خدمات العدالة وفقاً لأفضل الممارسات، بما يوفر على المتعاملين عناء الحضور إلى مقر المحاكم، ويمكنهم من إنجاز معاملاتهم من مكاتبهم أو عبر أجهزتهم النقالة وحواسيبهم ومن أي مكان».

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