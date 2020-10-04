دعوة لاستثمار خبرات كبار المواطنين في المشروعات المختلفة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أوصى المشاركون في مؤتمر «جودة الحياة ـ تحولات مشرقة لكبار المواطنين»، الذي نظمته جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع والقيادة العامة لشرطة عجمان وبرعاية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بأهمية استثمار خبرات كبار المواطنين في المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.



ورش تثقيفية



ونظم المؤتمر في «مركز عجمان x» التابع لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أول أمس واستضاف نخبة من المتحدثين من دول مجلس التعاون الخليجي عبر منصة «زووم»، وطالب المشاركون بإنشاء نادٍ ترفيهي رياضي يشمل كل احتياجات كبار المواطنين، مع تنظيم الدورات والورش التثقيفية، وتشجيع عائلات كبار المواطنين على أخذ دورات تأهيلية في كيفية التعامل مع كبار المواطنين ورعايتهم، وضرورة إنشاء أحياء شعبية مستدامة لكبار المواطنين تمثل بيئة مجتمعية ذات أبعاد ثقافية وتراثية. وأهمية الاستفادة من الطفرة المعلوماتية والتقدم التقني والتكنولوجي، بإنشاء مرصد رقمي لكبار المواطنين.



جودة الحياة



واستهل المؤتمر بكلمة مريم سالم السلمان رئيس جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين قالت فيها: «يحظى مؤتمرنا برعاية كريمة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، الذي يعزز بفكره المستنير ونظرته المستقبلية الدور المهم الذي قدمه كبار المواطنين في مسيرة حياتهم فقد قدموا سنوات عمرهم لخدمة أوطانهم، وبوجود سياسات تركز على جودة الحياة للأفراد بجميع مستوياتهم العمرية وفق معايير عالية الجودة».

ومن جانبه أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان أهمية تنظيم المؤتمر الذي يؤكد اهتمام الدولة بكبار المواطنين باعتبارهم فخرنا وقدوتنا ولا يمكن أن ننسى عطاءهم وإخلاصهم.

وأشار إلى أن السياسة الوطنية التي وضعتها الدولة لكبار المواطنين انطلقت من أرضية صلبة للتنمية والتلاحم عمادها التقدير والاحترام والوفاء.



رد الجميل



ومن جهتها أشارت حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي بالتزامن مع يوم المسن العالمي وذلك لرد الجميل إلى كبار المواطنين بما قدموه للمجتمع.

واستعرض الرائد الدكتور محمد بن هزيم السويدي رئيس قسم سعادة المتعاملين بالقيادة العامة لشرطة عجمان المبادرة التي أطلقتها الشرطة لإفساح الطريق لكبار المواطنين وذلك بوضع ملصق في مركبات كبار المواطنين يدعو مستخدمي الطريق إلى إفساح المجال لهم ومنحهم أولوية السير وذلك تقديراً وعرفاناً لهم.

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