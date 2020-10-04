مستشفى خورفكان يحصل على الاعتماد الصحي الدولي

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن حصول مستشفى خورفكان في إمارة الشارقة على شهادة الاعتماد الصحي الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية JCI ليساهم هذا الإنجاز في احتفاظ دولة الإمارات العربية المتحدة عن جدارة بالمرتبة الأولى عالمياً في عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي.

وأجرى فريق الخبراء عملية التقييم الهجين من خلال الزيارات الميدانية للمستشفى ومعاينة جميع الأقسام الإكلينيكية والإدارية لتقييم الخدمات الصحية وفق المعايير والاشتراطات العالمية التي تعنى بمقاييس جودة الخدمات الطبية في المستشفيات بالتزامن مع إجراءات التقييم عن بعد من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من كاميرات مرنة وتفاعلية وأجهزة صوت مخصصة.



مكتسبات



وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية «أن نجاح مستشفى خورفكان في نيل شهادة الاعتماد الدولي يعزز مكتسبات القطاع الصحي ويرسخ الكفاءة التنافسية للمرافق الصحية بالدولة ويجدد الثقة العالمية بالخدمات الصحية النوعية في الإمارات التي تحرص على تطبيق متطلبات الجودة الإكلينيكية وحوكمة المستشفيات والابتكار في إدارة المعلومات الصحية».

وأثنى على جهود الكوادر القيادية والطبية والفنية وعلى أدائهم المتميز المتوافق مع أفضل المعايير العالمية في الخدمات الصحية، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يشكل حافزاً للمضي قدماً في الخطط الموضوعة لإتمام الاعتماد الصحي لجميع المنشآت الصحية في عام 2021 بفضل دعم القيادة الرشيدة وتوفير أفضل الإمكانات والموارد لبناء نظام صحي فعال ومستدام.



معايير



ومن جهتها أوضحت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات في الوزارة «أن الوصول للاعتماد تحقق بعد تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية بفضل خطط الوزارة الرامية لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمبتكرة والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتزويد المستشفى أحدث المعدات والجهيرات والأنظمة الذكية لتلبية احتياجات المجتمع».

وجددت الدكتورة كلثوم التزام مستشفيات الوزارة تطبيق أعلى الممارسات العالمية المعتمدة عالمياً من ناحية جودة الخدمة السريرية وسلامة المرضى وكفاءة الكوادر الطبية والإدارية، منوهة إلى أن الحصول على الاعتماد الدولي للمستشفيات يساهم في ترسيخ نظام يحكم جودة الأداء وإحداث نقلة نوعية في توفير رعاية صحية متميزة للمرضى لتغدو متماشية مع أرقى البروتوكولات العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز