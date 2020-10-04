مباشر.. الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

وضعت هيئة الطوارئ والأزمات منهجية خاصة للمراقبة والتفتيش للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال تشكيل 7 فرق للتدقيق بواقع فريق في كل إمارة.

وتعتزم الهيئة رفع الوعي والتفاعل مع عدد من الفئات الأكثر عرضة للمخالفة في مجتمع دولة الإمارات من خلال إعداد حملات إعلامية تتناسب مع سلوكياتهم وثقافاتهم ووسائل الإعلام المناسبة لهم.

وقال الدكتور سيف الظاهري خلال الإحاطة الإعلامية اليوم: كفاءة أجهزة الدولة في تنفيذ ومتابعة القرارات للحد من انتشار الفيروس، هو محل إشادة وتقدير في ظل متابعة وتوجيه مستمر من صاحب السمو مستشار الأمن الوطني.

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