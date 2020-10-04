شرطة أبوظبي توعّي الجمهور بمخاطر النقل غير القانوني للركاب

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت إدارة أمن وسائل النقل بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، فعالية لتوعية الجمهور باستخدام وسائل النقل القانوني وبعدة لغات، واستخدام لغات الإشارة، حرصاً منها لإيصال الرسالة لجميع فئات المجتمع.

وأوضح العقيد مبارك عوض بن محيروم، مدير إدارة أمن وسائل النقل بشرطة أبوظبي: «إن نقل الركاب بطريقة غير مشروعة بمركبات خاصة ظاهرة غير حضارية، ولها تأثيرات اجتماعية واقتصادية وأمنية ويترتب عليها مخالفات قانونية».

وأكد حرص شرطة أبوظبي على نشر التوعية والوقاية من خلال تعزيز المفاهيم الإيجابية في المجتمع، وتسليط الضوء على أهم الظواهر والسلوكيات غير المرغوبة بمساعدة المؤسسات المجتمعية.

وأشار إلى أن توعية الجمهور بالالتزام بوسائل النقل المرخصة بـ 7 لغات هي: «العربية والإنجليزية، والأوردو، والفرنسية، والباكستانية، والهندية، بالإضافة إلى لغة الإشارة».

ولفت إلى أن الجهود التطوعية التي قدمها أعضاء «كلنا شرطة» أسهمت بشكل كبير في تحفيز المجتمع، على صون مكتسبات الأمن والأمان.

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