شرطة الشارقة تكرم موظفة في الموارد البشرية تقديراً لدورها البناء

المصدر: البيان الإلكتروني

كرم اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بمكتبه، الخبيرة الإدارية ‏ندى حسن الرئيسي بدائرة الموارد البشرية بالشارقة، وذلك تقديراً لجهودها وإسهامها الإيجابي البنّاء، الذي تمثل في التعاون المثمر بين دائرة الموارد البشرية بالشارقة‏ والقيادة العامة لشرطة الشارقة في مجال تعزيز خطط الموارد البشرية بشأن تعيينات الكادر المدني بشرطة الشارقة.‏

وأثنى قائد عام شرطة الشارقة، على ‏الدور البناء الذي قامت به ‏المكرّمة، حيث أظهرت تميزاً واضحاً في مجال التعاون مع شرطة الشارقة، الأمر الذي يؤكد الجهود الحثيثة التي تقوم بها دائرة الموارد البشرية بالشارقة‏ من دعم للشراكة والتعاون معها في دفع مسيرة التنمية البشرية، مؤكداً حرص شرطة الشارقة على الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة في إتاحة الفرص لأبناء الدولة بشغل ‏مختلف الوظائف والمشاركة في ‏دفع عجلة التطور التي تشهدها الدولة.‏

ومن جانبها، توجهت الرئيسي بالشكر الجزيل إلى قائد عام شرطة الشارقة، لدعمه اللامحدود الذي يقدمه في مجال التعاون مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة، في سبيل الارتقاء بالكوادر ‏الوطنية لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، معبرة عن سعادتها بهذا التكريم الذي تعتبره وساماً تفتخر به، ومحفزاً لها في مجال عملها لبذل وتقديم المزيد من العطاء لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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