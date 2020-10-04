إحاطة إعلامية خاصة حول مستجدات كورونا في الإمارات مساء اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات أنها ستعقد في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد إحاطة إعلامية خاصة حول المستجدات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع يوم أمس السبت أنها أجرت 117,812 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 1,231 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 97,760 حالة.

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