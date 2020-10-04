محمد بن راشد يصل إلى الكويت لتقديم واجب العزاء بوفاة صباح الأحمد

المصدر: البيان الإلكتروني

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ظهر اليوم، على رأس الوفد الإماراتي إلى الكويت لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتبادل سموه أطراف الحديث مع سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ونقل تعازي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "حفظه الله".

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