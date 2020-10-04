الإمارات ترحب بتوقيع اتفاق السلام في السودان

المصدر: وام

رحبت دولة الإمارات بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات السودانية المسلحة الذي تم أمس في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.

وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - عن تقديرها لجهود فخامة الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان وكافة الأطراف التي ساهمت في هذا الإنجاز التاريخي.

وجددت الوزارة تأكيدها على وقوف دولة الإمارات التام مع السودان الشقيق ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره ورخائه، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في التنمية والازدهار والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن يحقق هذا الاتفاق التطلعات المرجوة، ويرسخ متطلبات السلام بما يعود بالخير والنفع على الشعب السوداني وعلى المنطقة.

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