"وزارة الصحة" تعلن حصول مستشفى خورفكان على الاعتماد الصحي الدولي JCI

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن حصول مستشفى خورفكان في إمارة الشارقة على شهادة الاعتماد الصحي الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحيةJCI ليسهم هذا الإنجاز باحتفاظ دولة الإمارات عن جدارة بالمرتبة الأولى عالميا في عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي.

وقد أجرى فريق الخبراء عملية التقييم الهجين من خلال الزيارات الميدانية للمستشفى ومعاينة جميع الأقسام الإكلينيكية والإدارية لتقييم الخدمات الصحية وفق المعايير والاشتراطات العالمية التي تعنى بمقاييس جودة الخدمات الطبية في المستشفيات بالتزامن مع إجراءات التقييم عن بعد من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من كاميرات مرنة وتفاعلية وأجهزة صوت مخصصة.

"وزارة الصحة" تعلن حصول مستشفى خورفكان على الاعتماد الصحي الدولي JCIhttps://t.co/5YagDV4rvV#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/n8XxA0DTpi — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 4, 2020

وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن نجاح مستشفى خورفكان في نيل شهادة الاعتماد الدولي يعزز مكتسبات القطاع الصحي ويرسخ الكفاءة التنافسية للمرافق الصحية بالدولة ويجدد الثقة العالمية بالخدمات الصحية النوعية في الإمارات التي تحرص على تطبيق متطلبات الجودة الإكلينيكية وحوكمة المستشفيات والابتكار في إدارة المعلومات الصحية.

وأثنى سعادته على جهود الكوادر القيادية والطبية والفنية وعلى أدائهم المتميز المتوافق مع أفضل المعايير العالمية في الخدمات الصحية .. لافتا إلى أن هذا الإنجاز يشكل حافزا للمضي قدما في الخطط الموضوعة لإتمام الاعتماد الصحي لجميع المنشآت الصحية في العام 2021 بفضل دعم القيادة الرشيدة وتوفير أفضل الإمكانات والموارد لبناء نظام صحي فعال ومستدام.

من جهتها أوضحت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات في الوزارة أن الوصول للاعتماد تحقق بعد تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية بفضل خطط الوزارة الرامية لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمبتكرة والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتزويد المستشفى بأحدث المعدات والجهيرات والأنظمة الذكية لتلبية احتياجات المجتمع.

وجددت الدكتورة كلثوم التزام مستشفيات الوزارة بتطبيق أعلى الممارسات العالمية المعتمدة عالميا من ناحية جودة الخدمة السريرية وسلامة المرضى وكفاءة الكوادر الطبية والإدارية .. منوهة إلى أن الحصول على الاعتماد الدولي للمستشفيات يسهم في ترسيخ نظام يحكم جودة الأداء وإحداث نقلة نوعية في توفير رعاية صحية متميزة للمرضى لتغدو متماشية مع أرقى البروتوكولات العالمية.

يشار إلى أن معايير اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية JCI تشمل 14 معيارا رئيسيا والتي تتفرع إلى معايير تفصيلية جزئية تغطي جميع الخدمات الصحية وتتضمن سلامة المرضى والوصول إلى المستشفيات وأقسام الحوادث ومعايير تقييم المرضى وتشخيصهم ووضع الخطة العلاجية وإدارة الأدوية ومعايير حقوق المرضى وتثقيفهم ومعايير الإدارة العليا ومسؤولياتها ومكافحة العدوى والجودة والتحسين المستمر ومعايير الموارد البشرية وتقييم الموظفين وسلامة المنشآت الصحية والأجهزة الطبية ومعايير إدارة الملف الطبي والمعلومات الصحية.

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