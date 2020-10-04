المستشفى الأمريكي في دبي يفتتح عيادته الجديدة في الخوانيج

كشف المستشفى الأمريكي في دبي، التابع لمجموعة محمد وعبيد الملا، عن افتتاح أولى عياداته في ممشى الخوانيج بدبي لتعزيز سهولة وصول المرضى من سكان المنطقة إلى خدماته المتميزة.

وستحرص عيادة المستشفى في الخوانيج على تقديم المستوى ذاته من معايير الرعاية الصحية التي يقدمها المستشفى، مدعومةً بطاقمٍ من الاستشاريين الطبيين المتمرسين وفريق مؤهل من الممرضين وكوادر الدعم.



وستسهّل العيادة الوصول إلى الخدمات الطبية المتميّزة ومتعددة التخصصات التي من شأنها تلبية متطلبات سكان منطقة الخوانيج والمناطق المحيطة بها على حد سواء. وتشمل قائمة التخصصات التي توفرها العيادة كُلّاً من طب الأطفال والرعاية الطبية الأولية وأمراض النساء والأمراض الجلدية وأمراض الأذن والأنف والحنجرة، إلى جانب توفير مرافق تتضمن خدمات التشخيص و التصوير الإشعاعي .



وفي سياق تعليقه على افتتاح العيادة، قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، الشركة المالكة للمستشفى الأمريكي بدبي: " نحن مسرورون جداً بهذا التوسع الذي يشكل بالنسبة لنا نقلة نوعية بافتتاح أولى عياداتنا في منطقة الخوانيج والمجهزة بفريق طبي ذو كفاءة عالية. وتعكس هذه الخطوة التزام المستشفى بتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في كافة أنحاء دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، بدعم من الشراكات القائمة مع المؤسسات الطبية العالمية الرائدة، مثل مايو كلينيك، والتي من شأنها تمكين الآلاف من الحصول على الخدمات الطبية الكفيلة بتغيير حياتهم".

وستوظف العيادة، التي تمتد على مساحة حوالي 8000 قدم مربع، خبرات فريق متخصص من الأطباء إلى جانب فريق تمريض على مستوى عال من التدريب على تقديم خدمات الرعاية وفق أعلى المعايير المعتمدة التي لطالما عُرفت عن المستشفى الأمريكي في دبي.



لمحة عن المستشفى الأمريكي في دبي



تأسس المستشفى الأمريكي في دبي، المزود الرائد لخدمات الرعاية الصحية الخاصة في الشرق الأوسط، عام 1996، لتوفير خدماتٍ طبيّة متميّزة للمجتمع المحليّ بمواصفاتٍ عالمية. ويضمّ المستشفى الخاص أحدث المرافق و252 سريراً ويشتمل على وحدة عناية مركّزة وأقسام للطب العام والجراحة، ويعمل فيه فريقٍ مؤهل من خبراء الرعاية الصحيّة المتخصصين في أكثر من 40 تخصصٍ طبي وجراحي لضمان تقديم عناية طبية شاملة. ويحمل كافّة أطباء المستشفى الأمريكي في دبي شهادة البورد الأمريكي أو ما يعادلها، حرصاً على تقديم رعاية صحيّة وفق أفضل المعايير العالمية للمرضى في الإمارات العربية المتحدة.



ويُعتبر المستشفى الأمريكي في دبي أول منشأة طبية في الشرق الأوسط تحصل على جائزة اللجنة الدولية المشتركة، كما أنّ مختبره هو أول مختبر قطاع خاص على مستوى المنطقة يحظى باعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض. كما يُعتبر المستشفى عضواً مؤسساً في شبكة مايو كير المرموقة. علاوة على ذلك، فإنّ برنامج معالجة السرطان في المستشفى الأمريكي في دبي هو أول برنامج يقدّم محطّة عناية متكاملة وشاملة في دبي. كما أن مركز تدريب دعم الحياة في المستشفى هو أول مركز في مستشفى خاصّ في الإمارات المتحدة يتمّ اعتماده كمركز تدريب دولي من قبل جمعية القلب الأمريكية.



وحرصاً منه على ضمان أعلى مستويات الرعاية، طبّق المستشفى الأمريكي بدبي برنامج التميز في الخدمة، بينما يقدّم قسم التعليم السريري في المستشفى برامج تعليميّة متعددة التخصصات للعاملين في مجال الرعاية السريريّة.



ويتولى المستشفى الأمريكي إدارة ثلاث عيادات متخصصة في مدينة دبي للإعلام والبرشاء والخوانيج، لتقديم خدماته للمجتمع من خلال وجوده على مقربة من المرضى والمتعاملين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز