الإمارات تتصدر الدول العربية ودول المنطقة في مؤشر سيادة القانون
تصدرت دولة الإمارات تتصدر الدول العربية ودول المنطقة في مؤشر سيادة القانون والذي يقيس مدى ثقة الناس واحترامهم للقانون ، وفقا لما أكدته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون : "أن التقدم في مؤشر سيادة القانون جاء نتيجة لعزم الدولة على إرساء ركيزة سيادة القانون وتعزيز ثقة المجتمع في قيادة الدولة والتزام الجميع بالقانون."
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