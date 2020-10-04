السفارة الألمانية في أبوظبي تحتفل بمرور 30 عاماً على الوحدة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

نظمت السفارة الألمانية في أبوظبي، أمس، احتفالية خاصة بثت عبر الفيديو بمناسبة مرور 30 عاماً على الوحدة الألمانية شارك فيها معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبيتر فيشير سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وحفصة العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا، وعدد من رعايا الجالية الألمانية في الدولة والطلاب الدارسين.

ونقل معالي الدكتور سلطان الجابر في كلمته بالاحتفالية الافتراضية، بالنيابة عن حكومة وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، أطيب تمنياته وقال: «ننضم إليكم ونحتفل بالذكرى الثلاثين ليوم الوحدة الألمانية».

وأضاف: «بصفتي مبعوثاً خاصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى ألمانيا، كان لي الشرف في أن أشهد عن كثب قوة شراكتنا الثنائية الاستراتيجية والأساس المتين الذي بنيت عليه الصداقة بين بلدينا، كما تلعب دولة الإمارات وألمانيا دوراً مهماً للغاية ومتشابهاً في منطقتيهما، حيث إنهما شريكان ملتزمان في النهوض بالسلام والاستقرار الأمني وتعزيزه والازدهار، إضافة إلى الحوار البناء بين الأديان والثقافات».

وأضاف معاليه: «إن البلدين يدركان تماماً ماذا يعني الاتحاد لإعادة البناء وتحريك المجتمع الدولي نحو مستقبل أكثر شمولاً وتمتد شراكاتنا مع ألمانيا عبر مجالات واسعة النطاق من الاهتمام المشترك، وإنني ألتزم مع نظرائي الألمان بالبحث بنشاط عن فرص جديدة من شأنها تعميق علاقاتنا الاستراتيجية على هذا النحو، وبدوري كوزير للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أود توجيه الدعوة إلى الشركات الرائدة في الصناعة الألمانية للمشاركة في قصة النجاح الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأشار معاليه إلى أن الوزارة الجديدة تعمل على تسريع عملية التصنيع في بلداننا من خلال خلق البيئة المناسبة للمستثمرين الصناعيين ورجال الأعمال، وقال: «نحن نعمل على تقديم التقنيات المتطورة التي تشكل الثورة الصناعية الرابعة للروبوتات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة الكمية، ونعتقد أن ألمانيا ستكون شريكاً مثالياً لنا على تلك الأصعدة، على الرغم من العقبات التي يفرضها علينا هذا الوباء، وأنا متأكد من الخروج من هذا التحدي العالمي أقوى وأكثر حكمة وأكثر مرونة من أي وقت مضى».

مرحلة مهمة

وعبر بيتر فيشير سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة عن أمانيه للشعب الألماني بأن يكون أكثر قوة وتماسكاً مرحباً بالجميع في هذه الاحتفالية الافتراضية بمناسبة الذكرى الثلاثين للوحدة الألمانية من الإمارات، وخص بالترحيب ضيف الشرف في الحفل معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا والمبعوث الخاص لألمانيا.

وقال السفير الألماني: «إن الإمارات وألمانيا تقتربان من مرحلة مهمة، حيث تحتفل ألمانيا بالذكرى الثلاثين للوحدة، وتتطلع دولة الإمارات للاحتفال بالعيد الخمسين لها، ونحن شركاء استراتيجيون وأصدقاء اجتمعا على هدف بناء مستقبل أفضل».

من جانبها هنأت حفصة عبدالله العلماء، سفيرة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الحكومة والشعب الألماني بمناسبة مرور 30 عاماً على الوحدة الألمانية، مؤكدة أن يوم الثالث من أكتوبر عام 1990 كان نقطة انطلاق كبيرة للشعب الألماني في مسيرة حافلة من الرقي والتميز والإنجازات والخروج من تداعيات الحرب الباردة إلى دفء السلام.

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