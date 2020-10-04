علاقات متجذرة أساسها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تحظى العلاقات بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية بدعم كبير من قيادة البلدين، باعتبارها علاقات متجذرة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتوافق في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبعد تأسيس العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، طيب الله ثراه، وافتتاح سفارة الإمارات في سيؤول عام 1987، تميزت العلاقات الإماراتية الكورية بالمتانة على الصعد المتعددة وخاصة منها التجارية والاستثمارية وشهدت تبادلاً واسعاً للزيارات بين كبار المسؤولين، في إطار سعي البلدين إلى تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعاون العلمي والتقني إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

وعززت 40 عاماً على العلاقات الدبلوماسية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية؛ من مجالات التعاون والشراكة، وحققت قفزات نوعية في عدد من المشروعات في القطاعات الحيوية؛ كالطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، وتبادل الخبرات في التعليم والصحة، وغير ذلك.

أكبر شريك

وتُعدّ دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا؛ فبحسب كون يونغ وو، السفير الكوري لدى دولة الإمارات، بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين نحو 13.9 مليار دولار؛ حيث تستورد الدولة من كوريا، سيارات ويخوتاً وزوارق وقوارب تجديف، وعناصر وقود، وآلات وأجهزة للفصل النظائري، وأجهزة هاتف، وأجهزة اتصال شبكات سلكية ولاسلكية، وغيرها؛ فيما تُصدّر دولة الإمارات إلى كوريا الذهب وفضلات الألمنيوم وأجهزة تكييف هواء ومجموعات الخلايا الابتدائية وغيرها.

تجارة حرة

وحسب تصريحات منشورة لجمعة الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، في فبراير 2019، فإن قيمة التجارة المباشرة بين الدولتين بلغت نحو 20.1 مليار درهم بنسبة 58%، بينما وصلت تجارة المناطق الحرة بينهما إلى 14.7 مليار درهم بنسبة تشكل 42%.

ويُقيم نحو 13 ألف كوري جنوبي في دولة الإمارات؛ يعيش 6500 منهم في أبوظبي، ويعمل 2055 منهم في موقع مشروع محطة «براكة». وسنوياً، يزور 200 ألف كوري جنوبي دولة الإمارات. في المقابل، وفي 2018 زار 11427 إماراتياً كوريا الجنوبية، بزيادة 4% على عام 2017 وفي عام 2019 زار أكثر من 176 ألف كوري دولة الإمارات، فيما بلغ عدد الإماراتيين الذين زاروا كوريا الجنوبية أكثر من 9 آلاف مواطن.

مرتبة أولى

وبخصوص العلاقات الاستثمارية بين الدولتين؛ بلغ إجمالي العلامات التجارية الكورية المسجلة في دولة الإمارات بنهاية عام 2017 نحو 3327 علامة تجارية، و234 وكالة، و83 شركة كورية مُسجّلة، بحسب تقرير التجارة الخارجية غير النفطية، الصادر عن وزارة الاقتصاد.

ووفقاً لتصريحات صحفية لكيوان بيونغ، رئيس الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار، تحتلُّ دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط في الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى كوريا؛ حيث وصل الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية في كوريا خلال السنوات الأربع الماضية إلى 7.7 مليارات درهم (2.08 مليار دولار)، مشيراً إلى «وجود 23 شركة إماراتية تستثمر في 13 قطاعاً، وأبرزها الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والمقاولات والخدمات المالية والتأمين والكهرباء والغاز والنفط والألمنيوم».

وبحسب بيانات حديثة، تحتضن الإمارات 53 شركة كورية تستثمر في العديد من القطاعات وأهمها أنشطة العقار، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وإصلاح المركبات، والصناعة التحويلية، وغيرها.

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