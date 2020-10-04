«دار البر» تطلق مشروعاً وقفياً في عجمان بـ 47 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

بدأت جمعية دار البر العمل في مشروع وقفي جديد بمنطقة ( الجرف 2 ) في عجمان، بتكلفة إجمالية تبلغ 47 مليون درهم، لينضم إلى سلسلة مشاريعها الوقفية في دولة الإمارات، وهو عبارة عن بناية سكنية جديدة، تتكون من 14 طابقاً.

ووضع محمد سهيل المهيري المدير التنفيذي للجمعية حجر الأساس للمشروع الوقفي، بحضور حشد من الشخصيات ومسؤولي الجمعية وممثلي الجهات التنفيذية في المشروع.

وقال: إن المشروع يمتد على مساحة إجمالية 189,231,1 قدم مربعة، ويتضمن 3 طوابق لمواقف السيارات مقابل 10 طوابق مخصصة للشقق السكنية الفاخرة والمتنوعة، من حيث المساحات الداخلية وعدداً من المحال التجارية، ومرافق الخدمات العامة المختلفة، مشيراً إلى أن ريع الوقف الجديد سيخصص لشريحة الأيتام، الذين تكفلهم الجمعية ومشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم فئة الذكور والإناث ومركز المعلومات الإسلامي التابع للجمعية والمتخصص في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ونشر قيم التسامح والمحبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز