بلدية دبي: 251 ألف منتج مسجلة في «منتجي» بينها 3189 معقماً

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكدت الدكتورة نسيم رفيع، مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، أن عدد المنتجات المسجلة في تطبيق «منتجي» بلغ حتى الآن بكل التصنيفات 251 ألفاً و24 منتجاً، وعدد المعقمات المسجلة 3189 منتجاً، في حين وصل عدد مرات التحميل الإجمالي منذ إطلاق التطبيق في عام 2017 لغاية اليوم 56 ألفاً و512 مرة.

منصة ذكية

وقالت الدكتورة نسيم رفيع لــ«البيان»: يشكل تطبيق منتجي أهمية كبيرة للتجار والمستهلكين، ويتضمن العديد من المزايا من أهمها: إن التطبيق هو منصة ذكية للرقابة على المنتجات الاستهلاكية التي يتم تداولها في الإمارة وتمثل أكثر من 530 ألف طن كشحنات مستوردة من خارج الدولة سنوياً من أكثر من 182 دولة، حيث تخدم موانئ الإمارة استيراد ما نسبته 90% من إجمالي المنتجات المستوردة عبر منافذ وموانئ دولة الإمارات بشكل عام، ويساهم في تحقيق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للبلدية في ضمان الصحة والسلامة في الإمارة.

وتابعت: تتيح الخدمات المقدمة من خلاله التقييم الفني لسلامة المنتجات الاستهلاكية مثل مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والعطور والمنظفات ومضادات الجراثيم والمكملات الصحية للتأكد من سلامتها وخلوها من المواد الممنوعة لضمان سلامة المستهلكين.

وقالت: ضمنت بلدية دبي من خلال تطبيق منتجي قاعدة بيانات للمنتجات الاستهلاكية المستوردة من الخارج بنسبة 90% والمصنّعة في الدولة بنسبة 10%، والتي تباع في السوق المحلي لإمارة دبي، وذلك من خلال المحرك الذكي لنظام تقييم مخاطر المنتجات.

خدمات رقابية

وأشارت الدكتورة نسيم رفيع إلى أن «منتجي» يحتوي على خدمات ضمنية رقابية مترابطة من أجل ضمان سلامة المجتمع، وهي خدمة الإفراج عن شحنات المنتجات الاستهلاكية وتصاريح عدم الممانعة المتعلقة بالمنتجات الاستهلاكية مثل الإعلانات وإصدار شهادات البيع الحر للمنتجات الاستهلاكية.

وتابعت: يقدم التطبيق خدمات مبتكرة تخدم المستثمرين وتدعم اقتصاد الإمارة، وتعزز مكانتها في المجال التنافسي والريادة. كما يساهم في تعزيز تجربة المستثمرين في الدولة وزيادة الفرص الاستثمارية.

وأوضحت أن محور قاعدة البيانات أتاح تصميم تطبيق ذكي للجمهور الذي يعد جسراً للتواصل بين الجمهور وبلدية دبي، حيث يمثل التطبيق حقيبة السلامة الخاصة بالمستهلك لمعرفة حالة المنتج ولتمكين الجمهور من المساهمة في الرقابة المجتمعية من خلال استخدام التطبيق لمعرفة إن كان مسجلاً أم لا، وكذلك الإبلاغ عن المنتجات غير المسجلة مباشرة عبر التطبيق.

وذكرت أن بلدية دبي تهدف أولاً وأخيراً إلى زرع الثقة والطمأنينة بين الجمهور، والتواصل الاجتماعي والفعّال لربط مجتمع الأعمال بالعامة من المستهلكين، حيث تتميز منصة منتجي (النظام والتطبيق الذكي) بأنها منظومة متكاملة بقاعدة بيانات منفردة تخدم المتعامل والجمهور في آن واحد، بالإضافة إلى احتوائها على مبادرات ضمنية رقابية مترابطة من أجل ضمان سلامة المجتمع.

منصة متكاملة

يعد «منتجي» منصة متكاملة لأعلى المعايير الذكية والصحية للمجتمع، فهو نظام متكامل لتسجيل وإدارة ومتابعة المواد الاستهلاكية في دبي من خلال بناء قاعدة بيانات ومنظومة متكاملة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة والتعرف على مدى خطورة المنتجات باستخدام محرك احتساب المخاطر الذكي، وهو نظام يتميز بسهولة التصفح والاستخدام، وتم تصميمه ليتفاعل ويغطي احتياجات التجار والمستهلكين وبلدية دبي كجهة مراقبة وتشريع، كما يهدف إلى سعادة وصحة المستهلكين من خلال بناء قاعدة بيانات ومنظومة متكاملة لتسجيل ومتابعة وإدارة المواد الاستهلاكية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، والتعرف على مدى خطورة المنتجات باستخدام محرك المخاطر.

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