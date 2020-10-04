«محمد بن راشد للإسكان» تطلق9 نماذج لـ«المساكن الموحدة» 2020

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أكد المهندس فيصل البلوكي مدير إدارة الإشراف الهندسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أنه سيتم إطلاق 9 نماذج جديدة لمساكن النماذج الموحدة قبل نهاية 2020، موضحاً أن عدد المساكن التي تم إنجازها حالياً، بلغت 12 لفئة المنح، و5 لفئة القروض، فيما وصل عدد المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً 51.

وأضاف أن معدل إنجاز مساكن النماذج الموحدة، يصل إلى 13 شهراً، من تاريخ استلام المقاول لرخصة البناء الخاصة بالمسكن، مبيناً أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تتعاون مع مجموعة من المقاولين والموردين أصحاب الكفاءة، لضمان الحصول على أسعار تنافسية، فضلاً عن سرعة وجودة الإنجاز، فيما تتولى المؤسسة دور المالك في متابعة هذه المشروعات، بحيث لا يتحمل أي عناء في التعامل مع المستشارين والمقاولين والموردين.

وقال إن مساكن النماذج الموحدة، يتوفر حالياً منها 5 نماذج، تتراوح في مساحاتها بين 2700 قدم مربعة، كمساحة لأصغر فيلا، وتصل حتى 5100 قدم مربعة لأكبر فيلا، فيما تتراوح أسعار هذه النماذج، لتشمل النموذج الأول ابتداء من 990,000 درهم، فيما يبتدئ النموذج الثاني من 1,085,000 درهم، والنموذج الثالث ابتداء من 1,260,000 درهم، بينما النموذج الرابع، ابتداء من 1,540,000 درهم، وصولاً إلى النموذج الخامس، الذي يكون ابتداء من 1,710,000 درهم.

القيمة المضافة

ولفت البلوكي إلى أن هذه الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، وهي مستردة للمالك، وتشمل كذلك 75 ألف درهم، كمبلغ احتياطي، يتم إرجاعه للمالك في حال عدم استخدامه لأي ظروف طارئة في المشروع الخاص به، مشيراً إلى أنه بناءً على التحديات والصعوبات الكثيرة التي تواجه معظم الملاك في بناء مساكنهم، ولتحقيق الاستفادة القصوى من المساعدات الإسكانية التي يحصلون عليها، أطلقت المؤسسة هذه المبادرة، التي تتلخص في توفير المؤسسة نماذج ثابتة للمساكن، بأسعار تنافسية، وبأحجام متباينة، تتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة، سواء من ناحية عدد أفرادها، أو من ناحية مقدرتها المالية.

وبيّن أنه يُشترط أن يكون لدى مقدم الطلب، موافقة على مساعدة إسكانية من المؤسسة لبناء مسكن، سواء كانت قرض بناء أو منحة مالية، بالإضافة إلى أرض في مدينة دبي، مشيراً إلى أنه تم إطلاق خدمة «مساكن النماذج الموحدة»، في نهاية عام 2017 لفئة المنح، فيما تم إطلاقها لفئة القروض نهاية 2018.

وأشار إلى أنه يمكن للراغبين الحصول على هذه الخدمة، بزيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة، والتقدم بطلبه وفق الإجراءات المتوفرة، لافتاً إلى أن هذه المجهودات، تأتي ترجمة لحرص قيادتنا الرشيدة على إسعاد المواطنين.

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