إنجاز 80 % من الطرق الداخلية في الخوانيج 2 بطول 77 كم

المصدر: دبي - البيان

أعلن معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إنجاز 80% من مشروع الطرق الداخلية في منطقة الخوانيج الثانية بطول 77 كيلومتراً، الذي يأتي تنفيذه في إطار الخطة الخمسية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرصف الطرق الداخلية في عدد من المناطق السكنية في إمارة دبي، لتلبية احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان.

وقال الطاير: يشمل المشروع تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية بطول 77 كيلومتراً، منها طرق مفردة بطول 68 كيلومتراً، وطرق تجميعية مزدوجة بطول قرابة تسعة كيلومترات، حيث سيجري إنشاء وتعبيد شبكة الطرق الداخلية في المنطقة مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء غرف تفتيش لصرف مياه الأمطار، إضافة إلى أعمال تحسينات على شبكات الكهرباء والمياه وأعمال إنارة للشوارع، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة للمشروع انتهت من 86% من أعمال الأسفلت بطول 67 كيلومترا متضمنة الانتهاء من أعمال التحسينات لشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، كما انتهت من 60% من أعمال تركيبات شبكة الإنارة للشوارع، و85% من أعمال إنشاء غرف التفتيش لتصريف مياه الأمطار وربطها بالشبكة الرئيسة.

إنجاز

وأوضح أن الهيئة افتتحت العام الجاري، مشروعي رصف الطرق الداخلية في منطقتي سما الجداف وعود المطينة 1، حيث شمل مشروع سما الجداف تنفيذ طرق بطول 12 كيلومتراً، وربطها مع الطرق الرئيسة المحيطة مثل شارع الخيل من جهة الجنوب وشارع الشيخ راشد من جهة الشمال، وإنشاء عدد من التقاطعات منها تقاطعان محكومان بإشارات ضوئية، إلى جانب أعمال الإنارة، فيما شمل مشروع عود المطينة 1 تنفيذ رصف طرق داخلية لمشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بطول سبعة كيلومترات، وربطها مع شبكة الطرق المحيطة وتأمين الدخول والخروج الآمن والسهل لمستخدمي الطرق من وإلى المناطق المجاورة، كما شمل تنفيذ أعمال الإنارة والمواقف الجانبية وأرصفة للمشاة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة أنجزت في العامين الماضيين مشروعي الطرق الداخلية في منطقتي ند الشبا الرابعة وحتا، وتضمن مشروع الطرق الداخلية في منطقة ند الشبا الرابعة، تنفيذ طرق بطول 56 كيلومتراً، منها طرق بطول 50 كيلومتراً في منطقة ند الشبا الرابعة (المنطقة رقم 282)، وستة كيلومترات في جزء من منطقة ند الشبا الأولى (المنطقة رقم 618)، كما تضمن المشروع تنفيذ الأعمال الخدمية مثل إنارة الطرق الداخلية، وأعمال تصريف مياه الأمطار، فيما اشتمل مشروع الطرق الداخلية في شعبية مكن بمنطقة حتا التي تضم 346 مسكناً لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على تنفيذ طرق داخلية بطول قرابة ثمانية كيلومترات، ومواقف للمركبات وأرصفة وإنارة الشوارع.

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