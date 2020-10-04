30 مبادرة لأصحاب الهمم تنفذها أبوظبي في 5 سنوات

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي أن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم تتضمن 30 مبادرة، سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، بمشاركة أكثر من 28 جهة حكومية محلية واتحادية معنية، بهدف جعل إمارة أبوظبي مدينة دامجة ومهيأة وممكّنة لأصحاب الهمم، بما ينسجم مع رؤية الدائرة بتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

وأوضح المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع: «بالتنسيق مع الشركاء سيتم تنفيذ 30 مبادرة خلال 5 سنوات لتوفير بيئة مناسبة، تتيح الوصول المتكافئ لأصحاب الهمم للحقوق والخدمات والفرص في الصحة والرعاية الاجتماعية، والتعليم وفرص العمل والتمويل، والابتكار لتكون أبوظبي المدينة الرائدة على مستوى العالم في تمكين أصحاب الهمم».

وقال: «تعمل الدائرة على المقارنة بين الممارسات العالمية، وتحليل المتغيرات والمستجدات للدراسات الأخيرة في مجال أصحاب الهمم، وتم تصميم المبادرات بعد السماع إلى صوت أصحاب الهمم، لضمان تفعيل المنظور الداعم لحقوق أصحاب الهمم والمنظور الاجتماعي للإعاقة، الذي يؤكد أن الإعاقة ليست كامنة في الفرد من أصحاب الهمم وإنما هي نتيجة العوائق البيئية والسلوكية والتواصلية والتنظيمية الموجودة في المجتمع، والتي يصادفها الفرد من أصحاب الهمم».

وتابع: ستغطي المبادرات 6 محاور استراتيجية تشمل الصحة والتأهيل، التعليم، التوظيف، الرعاية الاجتماعية، الوصول الشامل، والممكّنات، إلى جانب أهم العناصر الرئيسية كجودة الخدمات والتمويل المستدام، وذلك بهدف تحقيق رسالة دعم أصحاب الهمم وأسرهم، في ظل منظومة متكاملة توفر خدمات ذات جودة عالية لتمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.

مبادرات الإستراتيجية

وتفصيلاً يتضمن محور الصحة والتأهيل، تطوير إطار تقييم موحد، شامل ومتكامل لأصحاب الهمم، وبرنامج التدخل المبكر، وبرنامج التقنيات والتكنولوجيا المساعدة، وفي محور التعليم سيتم تنفيذ نموذج التعليم الدامج في إمارة أبوظبي، وسيدعم محور التوظيف سياسة التوظيف الدامج وبرنامج التوظيف الدامج.

وبمشاركة مختلف جهات الاختصاص سيتضمن محور الرعاية الاجتماعية، مراجعة ومواءمة التصنيف المحلي للإعاقات مع التصنيف الوطني الموحّد للإعاقات في دولة الإمارات العربية المتّحدة، والتوعية المجتمعية المستهدفة المبنية على المنظور الحقوقي للإعاقة.

وسوف يسهم محور الوصول الشامل إلى تعزيز الوصول إلى المباني والمرافق ووسائل النقل والمساكن لأصحاب الهمم، إلى جانب الأنظمة والخدمات الإلكترونية والذكية والاتصالات والمعلومات، والبرامج الرياضية الدامجة.

تنسيق

بالإضافة إلى دورها في قيادة تنفيذ المبادرات التحولية في محور الممكّنات، ستعمل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، على تقديم الدعم اللازم لجميع فرق العمل، وضمان التنسيق والتكاملية ما بين المحاور والإشراف العام على الأداء العام لتوجيه تنفيذ الاستراتيجية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمخرجات المرجوّة.

ويتضمن هذا المحور العديد من المبادرات، من ضمنها تطوير خطة إدارة التغيير لتنفيذ استراتيجية أصحاب الهمم، وإنشاء نظام رعاية متكامل لأصحاب الهمم وأسرهم، ومراجعة الأطر التشريعية، التي تؤثر على أصحاب الهمم عبر المحاور، وضع إطار التقييم والمتابعة لتنفيذ استراتيجية أصحاب الهمم، التعاون مع المنظمات الدولية.

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