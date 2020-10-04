إعادة فتح جامع الشيخ زايد في أبوظبي والفجيرة وصرح زايد

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة بالتنسيق مع «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» إعادة فتح جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي والفجيرة وصرح زايد المؤسس، اليوم الأحد، أمام الزوار ضمن منظومة من الإجراءات الاحترازية ذات المعايير العالية للصحة والسلامة والتي تأتي في إطار رفد الجهود التي تبذلها الدولة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وذلك بعد الإغلاق الاحترازي خلال الأشهر الماضية، ليعيش الزوار تجربة ثقافية آمنة في رحاب هذه المعالم.

وتم اعتماد عدد من الإجراءات الخاصة بإعادة افتتاح المعالم أمام الزوار من مختلف الثقافات ضمن منظومة متكاملة لتأمين جميع إجراءات الصحة والسلامة الضرورية لمرتادي المعالم الثقافية، والتي من شأنها الحفاظ على سلامة الزوار، ومن ضمنها تحديد الطاقة الاستيعابية لدخول الزوار للمعالم الثقافية كافة، وذلك لضمان ضبط أعداد الزوار خلال أوقات الزيارة المتاحة بالصورة التي تجنبهم الزحام وتضمن لهم مساحة الأمان وانسيابية حركتهم خلال تجولهم في المعالم الثقافية.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية كذلك تركيب كاميرات حرارية للكشف عن حرارة الجسم على جميع مداخل هذه المعالم مع تخصيص غرفة لعزل الزوار، ممن يلاحظ ارتفاع درجة حرارة أجسامهم لحين وصول الفريق الطبي المختص.

ولضمان التباعد وتجنب تجمع الزوار بأعداد كبيرة تم تحديد مسار الزوار بالصورة التي تضمن تجولهم في بيئة صحية آمنة.

وفي السياق نفسه، تم إيقاف الجولات الثقافية العامة ضماناً لتحقيق التباعد الجسدي، إلى جانب وقف خدمات الإعارة ومن ضمنها الأجهزة الإلكترونية واللباس وغيرها من الخدمات.

وبهدف إيصال الإجراءات الاحترازية الجديدة لجميع شرائح الزوار وتوعيتهم بها تم توظيف مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» واستغلال شاشات العرض في عرض فيديوهات توضح الإجراءات الوقائية.

كما تم توزيع لوحات إرشادية لتوعية الزوار بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة الزيارة والالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي الآمن خلال التجوال بمقدار مترين على الأقل بين الشخص والآخر مع تحديد الطاقة الاستيعابية حسب مرافق المعالم تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة.

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