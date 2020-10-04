شرطة دبي تُخالف طياراً نظّم حفلاً على يخت دون مراعاة للتدابير الاحترازية

المصدر: دبي- وائل نعيم، البيان

أصدرت القيادة العامة لشرطة دبي، مخالفة بقيمة 10 آلاف درهم بحق طيار في إحدى شركات الطيران، لتنظيمه حفلاً خاصاً على متن يخت، بحضور 25 مدعواً دون مراعاة لاشتراطات السلامة العامة والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وإجراءات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وذلك بعد أن نشر الحضور مقاطع فيديو على موقع للتواصل الاجتماعي لفعاليات الحفل.

وأكد العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن شرطة دبي استدعت الطيار بعد انتشار مقاطع الفيديو، وأصدرت بحقه المخالفة المالية عملاً بالقرار الصادر من النائب العام لدولة الإمارات رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة، للحد من انتشار فيروس «كورونا».

بند

وشدد العميد الجلاف على أن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية توقع في بندها الرابع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لكل من يُقدم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع أو العِزب.

كما أكد العميد الجلاف أن شرطة دبي غرمت اثنين من المدعوين في الحفل بعد استدعائهم بمبلغ 5 آلاف درهم لكل منهما، واستدعت باقي المشاركين لإيقاع الغرامة ذاتها بحقهم، تطبيقاً لقرار النائب العام للدولة بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية بحقهم، والتي توقع غرامة مالية مقدارها 5 آلاف درهم على المشاركين في التجمعات أو الاجتماعات أو الحفلات المُخالفة للإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكد العميد الجلاف أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتهاون أبداً مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، الهادفة إلى حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من انتشار المرض.

بلدية دبي

إلى ذلك نفذ مفتشو بلدية دبي 288 زيارة رقابية على المؤسسات خلال الشهر الجاري، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بتلك الإجراءات لجميع المؤسسات 75%، ولم تسجيل أي حالة إغلاق، وتم تحرير 23 مخالفة وتوجيه 50 تنبيهاً، وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 215.

وتشدد بلدية دبي على التدقيق على جميع الاشتراطات من بينها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، من خلال متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أصدرتها سابقاً، وتم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، حيث يقوم المفتشون لديها بجولات رقابية للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

«اقتصادية دبي»

حررت اقتصادية دبي 13 مخالفة لمنشآت تجارية، وأصدرت تنبيهاً واحداً لمنشأة لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد 19»، وفقاً لحساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وبلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات 713 محلاً.

يأتي ذلك في إطار جولات فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس «كوفيد 19» المستجد.

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