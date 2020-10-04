شرطة عجمان و«أصدقاء كبار المواطنين» تطلقان «تمهل»

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ممثلة بجمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين مبادرة «تمهل» لتوعية السائقين بأهمية كبار المواطنين ومنحهم حق الأولوية في الطريق وتجنّب ارتكاب السلوكيات التي تسبب لهم الارتباك في الطريق.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، إن كبار المواطنين هم آباؤنا وأجدادنا الذين ضحوا في الماضي لأجلنا ويجب أن نرد لهم الجميل، فجاء إطلاق المبادرة حرصاً من شرطة عجمان وشعورها بالمسؤولية تجاههم بتعزيز أمنهم وحمايتهم في الطريق.

وأضاف أن شرطة عجمان ستقوم بتزويد جميع مركبات كبار المواطنين بملصق خاص بالمبادرة يوضع على الزجاج الخلفي لمركبات كبار المواطنين، لإشعار السائقين أن سائق المركبة الذي أمامهم هو من كبار المواطنين، فلا يتعمد إيذاءه أو التضييق عليه وإعطاءه حق الأولوية، مما يخلق ثقافة القيادة الإيجابية على الطريق، ويزرع السعادة في نفوس أفراد المجتمع.

ودعا قائد عام شرطة عجمان السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، والتعاون مع شرطة عجمان في إنجاح المبادرة، من خلال التمهل في القيادة وإعطاء الأولوية لكبار المواطنين تقديراً لهم واحتراماً، متمنياً السلامة للجميع.

من جانبها، قالت مريم سالم السلمان رئيس جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إن المبادرة تدعم الجهود المبذولة لأجل تحقيق رؤية القيادة والحكومة الرشيدة بتعزيز جودة الحياة، من خلال تعزيز أمن وسلامة كبار المواطنين، ويتحقق ذلك بغرس التوعية والسلوكيات الإيجابية في نفوس السائقين على الطريق لمنحهم قيادة آمنة.

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