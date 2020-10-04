شرطة أبوظبي تحصل على اعتماد طب الطيران

المصدر: (أبوظبي - البيان)

حصلت شرطة أبوظبي على اعتماد الهيئة العامة للطيران المدني لأول عيادة معتمدة في طب الطيران على مستوى المؤسسات الشرطية في الدولة، بالتعاون المشترك بين إدارة الخدمات الطبية وإدارة طيران شرطة أبوظبي.

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات اهتمام القيادة الشرطية بالحصول على الاعتمادات المحلية والدولية في كل المجالات لإثراء الجانب التطبيقي في الخدمات، التي تقدمها الإدارات الشرطية بتبني أفضل الممارسات المتطورة، التي تنعكس إيجاباً في الارتقاء بالعمل والكفاءات الشرطية.

وأوضح العميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن هذا الإنجاز الجديد يحقق التطلعات في تقديم خدمات متميزة تراعي طبيعة عمل الطيارين.

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