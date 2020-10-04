3420 ساعة عمل لدوريات الدراجات الهوائية بشرطة رأس الخيمة في 85 يوماً

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

كشفت شرطة رأس الخيمة عن إحصائية الدراجات الهوائية الأمنية المجهزة بأحدث التقنيات، مبينة أنها في الربع الثالث من العام الحالي أنجز فريقها 3420 ساعة عمل بمعدل 3 ساعات في اليوم غطت خلالها الأحياء السكنية والشواطئ العامة والأماكن السياحية وقطعت خلالها 3400 كم في 85 يوماً، وقدم فريق الدراجات خلال المرور على مختلف المناطق 8737 عملية إرشادية توزعت تفصيلاً على 4445 ملاحظة عدم ارتداء الكمامات الطبية، و4292 تجمعاً وعدم الالتزام بالمسافة الآمنة، وقد تم تنبيه أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتأتي هذه الإحصائية انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية لتطبيق أفضل الممارسات الشرطية، التي تسهم في تحسين الأداء وتوعية الجمهور وحماية المجتمع والشعور بالأمن والأمان.

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