توقعات الطقس على الإمارات في الأيام المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

يوم الأحد.. ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع ظهور بعض السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين.. ضباب او ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع ظهور بعض السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء.. الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية - صحو الى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بعد الظهر خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء.. الطقس: صحو الى غائم جزئياً على مناطق متفرقة – فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس.. الطقس: رطب صباحاً احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً - صحو الى غائم جزئياً على مناطق متفرقة وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بعد الظهر خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان

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