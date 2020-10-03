حمدان بن محمد: متحف المستقبل أيقونة جديدة تقدمها دبي للعالم

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي أنه بوضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم القطعة الأخيرة لواجهة متحف المستقبل والتي تضم 1024 قطعة مصنعة عن طريق الروبوتات تقدم دبي أيقونة جديدة للعالم.

وقال سموه على حسابه في "تويتر" : "نعمل وفق رؤية محمد بن راشد... باحثين دائماً عن التميز والريادة في مختلف المجالات ونضع خطط مستقبلية تعيد دور الحكومة في خدمة المجتمعات وصناعة المستقبل."

واضاف: "دبي المستقبل ... في ظل قائد لا يعرف سوى المركز الأول."

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