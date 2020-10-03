إعادة فتح جامع الشيخ زايد في أبوظبي والفجيرة وصرح زايد المؤسس أمام الزوار

المصدر: وام

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة بالتنسيق مع " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث " إعادة فتح جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي والفجيرة و صرح زايد المؤسس يوم غد " الأحد " أمام الزوار ضمن منظومة من الإجراءات الاحترازية ذات المعايير العالية للصحة و السلامة و التي تأتي في إطار رفد الجهود التي تبذلها الدولة للوقاية من "فيروس كورونا المستجد" وذلك بعد الإغلاق الاحترازي خلال الأشهر الماضية، ليعيش الزوار تجربة ثقافية آمنة في رحاب هذه المعالم.

منظمومة متكاملة.

و تم اعتماد عدد من الإجراءات الخاصة بإعادة افتتاح المعالم أمام الزوار من مختلف الثقافات ضمن منظومة متكاملة لتأمين جميع إجراءات الصحة والسلامة الضرورية لمرتادي المعالم الثقافية و التي من شأنها الحفاظ على سلامة الزوار ومن ضمنها تحديد الطاقة الاستيعابية لدخول الزوار للمعالم الثقافية كافة وذلك لضمان ضبط أعداد الزوار خلال أوقات الزيارة المتاحة بالصورة التي تجنبهم الزحام وتضمن لهم مساحة الأمان وانسيابية حركتهم خلال تجولهم في المعالم الثقافية.

و تضمنت الإجراءات الاحترازية كذلك تركيب كاميرات حرارية للكشف عن حرارة الجسم على جميع مداخل هذه المعالم مع تخصيص غرفة لعزل الزوار، ممن يلاحظ ارتفاع درجة حرارة أجسامهم لحين وصول الفريق الطبي المختص .

و لضمان التباعد وتجنب تجمع الزوار بأعداد كبيرة تم تحديد مسار الزوار بالصورة التي تضمن تجولهم في بيئة صحية آمنة.

دو في السياق نفسه تم إيقاف الجولات الثقافية العامة ضمانا لتحقيق التباعد الجسدي إلى جانب وقف خدمات الإعارة و من ضمنها الأجهزة الإلكترونية واللباس وغيرها من الخدمات.

و بهدف إيصال الإجراءات الاحترازية الجديدة لجميع شرائح الزوار وتوعيتهم بها تم توظيف مواقع التواصل الاجتماعي " إنستغرام" و استغلال شاشات العرض في عرض فيديوهات توضح الإجراءات الوقائية .

كما تم توزيع لوحات إرشادية لتوعية الزوار بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة الزيارة و الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي الآمن خلال التجوال بمقدار مترين على الأقل بين الشخص و الآخر مع تحديد الطاقة الاستيعابية حسب مرافق المعالم تماشيا مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة.

التعقيم الدوري لمرافق المعالم الثقافية.

و تحرص المعالم الثقافية كافة على مواصلة أعمال التعقيم المكثفة بدءا من مداخلها وصولا إلى الأماكن الحيوية التي يمر في أرجائها مرتادوها و ذلك بصورة دورية و باستخدام الأجهزة و المواد المعتمدة للتعقيم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

و جاء تطبيق هذه الحزمة من التعليمات والإرشادات الوقائية في إطار التدابير الوقائية المتبعة للحفاظ على السلامة والصحة العامة لجميع أفراد المجتمع و مرتادي المعالم الثقافية من مختلف دول العالم.

تنظيم الزيارات.

و بهدف ضمان تجربة آمنة وشيقة لجميع الرواد تم تدشين نظام الحجز الإلكتروني المسبق للزوار الذي يستطيع الزائر من خلاله حجز تاريخ ووقت الزيارة وفقا للطاقة الاستيعابية لضمان عدم تكدس الزوار والدخول السلس للمواقع الثقافية .

و يمكن الوصول لنظام الحجوزات من خلال زيارة المواقع الإلكترونية للجهات المذكورة وذلك للتعرف على ضوابط الدخول وأوقات ومواعيد الزيارة وغيرها من المعلومات التي تثري تجربة الزوار.

و ضمانا لإيصال رسائل وقيم هذه المعالم سيتم الاستمرار في تقديم "الجولات الثقافية الاستثنائية عن بعد" في جميع المعالم الثقافية و التي تبث باللغتين العربية والإنجليزية وذلك من خلال بث حي مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي "الأنستغرام" و التي يمكن التعرف على مواعيدها من خلال المواقع الإلكترونية والحسابات الرسمية للجهات المذكورة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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