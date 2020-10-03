دعم إماراتي لجمعية الطموح لرعاية ذوي الإعاقة بالمكلا

المصدر: وام

زودت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جمعية الطموح لرعاية ذوي الإعاقة بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت بوسيلة نقل وأثاث مكتبي وزي مدرسي.

وقال حميد راشد الشامسي رئيس المساعدات الإنسانية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن خلال مراسيم التسليم أمس إن هذه الدعم يأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم الدعم والمساندة لجميع شرائح المجتمع.

منوها إلى أن الاهتمام بدعم ذوي الهمم يعتبر أحد أوجه أنشطة الهيئة على الساحة اليمنية.

وأشار الشامسي إلى مواكبة الهيئة لتطورات الأحداث في اليمن بمزيد من المبادرات الإنسانية التي تسهم في تحسين الظروف وتلبي حاجيات مختلف الفئات خاصة الأيتام والأرامل وأسر الشهداء والأطفال ذوي الهمم.

لافتا إلى استمرار الدعم الإغاثي والإنساني والاهتمام بالقطاع الصحي والتعليمي وجميع القطاعات الحيوية الأخرى بوتيرة عالية لتخفيف معاناة اليمنيين.

وأكد أن الهيئة تعمل جاهدة على تقديم مساهماتها الاجتماعية بعناية شديدة لضمان تنوعها ووصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، خاصة الشرائح الأكثر حاجة للمساعدة بهدف إحداث تغيير إيجابي.

بدورها عبرت انتصار باشعيبان مديرة الجمعية عن سعادتها الكبيرة بهذه اللفتة الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومساندتها للجمعية من خلال وقوفها المستمر إلى جانبها وإهدائها هذا الدعم الجديد الذي يعتبر رافدا هاما من روافد التواصل والترابط والاتصال مع ذوي الاعاقة.

وأكدت "باشعيبان" أن هذا الدعم سيسهم في تطوير مرافق الجمعية والخدمات المقدمة وتحقيق الأهداف المرسومة وتوفير وسيلة نقل لطاقم الجمعية وتشجيع الطالبات في المناطق البعيدة على متابعة دراستهن.

وقد احتفى أطفال الجمعية بوفد الهلال الأحمر الإماراتي بباقات الورود فيما تزينت الفصول بالألوان والرسوم التعليمية المبهجة.

فيما أعربت الطالبات عن شكرهن وتقديرهن لهذه اللفتة الإنسانية وامتنانهن للجهود المتواصلة من قبل فريق الهيئة بحضرموت لدعمهن ومساندتهن.

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