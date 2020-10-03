شرطة أبوظبي أول مؤسسة شرطية في الإمارات تنال اعتماد طب الطيران

المصدر: البيان الإلكتروني

حصلت شرطة أبوظبي على اعتماد الهيئة العامة للطيران المدني، كأول عيادة معتمدة في هذا التخصص على مستوى المؤسسات الشرطية في الدولة، بالتعاون المشترك بين إدارة الخدمات الطبية وادارة طيران شرطة ابوظبي.

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، اهتمام القيادة الشرطية بالحصول على الاعتمادات المحلية والدولية في كل المجالات لإثراء الجانب التطبيقي في الخدمات التي تقدمها الإدارات الشرطية بتبني أفضل الممارسات المتطورة التي تنعكس إيجابًا في الارتقاء بالعمل والكفاءات الشرطية.

وأوضح العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، أن هذا الإنجاز الجديد يحقق التطلعات في تقديم خدمات متميزة تراعي طبيعة عمل الطيارين وتقديم الرعاية الطبية لهم وفق أرقي المعايير العالمية المتقدمة.

وذكر الرائد طبيب علي سيف الظهوري، اختصاصي طب الطيران ومدير فرع طب الطيران، أن الاعتماد يؤهل الكوادر الطبية الحاصلين على شهادات طب الطيران بإجراء الفحوص الطبية لأطقم الطيران واصدار الشهادات الطبية لمختلف المهن الجوية.

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