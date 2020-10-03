محمد بن زايد: بتكاتف الدول وتعاونها سنتغلب على «كورونا»

المصدر: (دبي ـ البيان)

عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، والسيدة الأولى في أمريكا ميلانيا ترامب، مؤكداً سموه أنه بتكاتف دول العالم وتعاونها المشترك سنتغلب على جائحة «كورونا».

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «تمنياتنا الصادقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بالشفاء العاجل، والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية في أسرع وقت.. بتكاتف دول العالم وتعاونها المشترك سنتغلب بتوفيق الله على جائحة كورونا».



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز