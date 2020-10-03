تعاون بين شرطة ومستشفى رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

وقعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة اتفاقية تعاون وشراكة مع مستشفى رأس الخيمة. وأوضح العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية، الذي حضر التوقيع إلى جانب العقيد راشد سالم الزعابي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالإنابة، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية شرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين لضمان تعزيز جودة الخدمات المقدمة للتحقق من صحة ولياقة السائقين المهنيين والتي بدورها تسهم بشكل كبير في تقليل نسبة الحوادث البليغة وفقاً للمادة رقم 15 من القانون الاتحادي.

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