إعادة الافتتاح الجزئي لعيادات الأسنان بمركز البدع الصحي

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

بدأت هيئة الصحة بدبي في استقبال المراجعين بعيادات الأسنان بمركز البدع الصحي، حيث تم إعادة افتتاح العيادات بشكل جزئي.

وقالت الدكتورة حمدة سلطان المسمار مدير إدارة خدمات طب الأسنان: إنه قد تم البدء بالعمل بعيادات الأسنان بمركز البدع الصحي بشكل جزئي فيما كانت العيادات مغلقة منذ مارس الماضي بشكل مؤقت نظراً لتفشي جائحة (كوفيد19) المستجد، حيث كان يتم استقبال المرضى بالمراكز الصحية الأخرى.

وأوضحت أنه خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر الماضي تم استقبال وعلاج عدد 26438 مراجعاً بمختلف تخصصات طب الأسنان. وأضافت أن مركز الأسنان حالياً يقوم باستقبال حالات العيادات التخصصية لطب الأسنان (تقويم الأسنان – تركيبات الأسنان – علاج عصب الأسنان – علاج اللثة – جراحة الوجع والفكين) بالإضافة إلى خدمات الممارس العام وتنظيف الأسنان.

إجراءات

وتابعت: حفاظاً على صحة المراجعين والعاملين بعيادات طب الأسنان في فترة (كوفيد19)، قمنا بزيادة الإجراءات الاحترازية أثناء العمل بالعيادات، حيث قمنا باستقدام واستخدام أحدث الأجهزة التي تقوم بامتصاص الهباء الجوي (جزيئات الهواء الدقيقة المحمولة جواً) الذي يتناثر أثناء تقديم خدمات علاج الأسنان حفاظاً على الأجواء داخل العيادة حتى لا يتم انتقال الفيروس .

كما أننا نقوم بتعقيم غرفة الأسنان بين كل مريض والآخر حسب نوعية العلاج المقدمة. وكانت هيئة الصحة أقرت يونيو الماضي عدداً من المبادئ التوجيهية لتقديم خدمات الأسنان خلال جائحة (كوفيد19)، والتي تتضمن اتخاذ ضوابط وتدابير لحماية المرضى والموظفين والمتخصصين في الرعاية الصحية، الذين يقدمون خدمات طب الأسنان من الإصابة بـ(كوفيد19)، مع إعادة مشاركة مرافق صحة الأسنان في تقديم الرعاية الروتينية.

وأوصت الهيئة بفرز جميع المرضى وفحصهم لـ(كوفيد19) عبر الهاتف قبل الوصول إلى المستشفى أو عيادة الأسنان، والحفاظ على فترة زمنية قدرها 20 دقيقة بين موعد كل مريض وآخر، والتأكد من وجود مريض واحد في عيادة الفحص لكل طبيب.

فحص

أوصت «صحة دبي» بضرورة فحص حرارة جميع المرضى عند وصولهم للعيادة أو المستشفى خصوصاً لأعراض (كوفيد19)، وإبلاغ المرضى بعدم تناول أي أدوية لخفض درجة الحرارة قبل موعدهم مع طبيب الأسنان، والتأكد من وجود مسافة مترين بين المتعاملين في منطقة الاستقبال والانتظار.

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