اقتصادية دبي: مخالفة 8 منشآت تجارية وتنبيه 13

المصدر: دبي - وائل نعيم، البيان

أعلنت اقتصادية دبي مخالفتها 8 منشآت تجارية، وتنبيه 13 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد 19».

ووفق ما أورده المكتب الإعلامي لحكومة دبي، كشفت الدائرة أن عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات بلغ 643 محلاً.

بدورها، أعلنت بلدية دبي عن إغلاقها مقهى ومخالفة 12 مؤسسة، وتوجيه 100 تنبيه، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك خلال 1 أكتوبر الجاري، حيث أجرى مفتشو بلدية دبي 2341 زيارة تفتيشية على المؤسسات، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بتلك الإجراءات لجميع المؤسسات 95%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2228 مؤسسة.

وشددت بلدية دبي على التدقيق على جميع الاشتراطات من بينها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، من خلال متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أصدرتها سابقاً وتم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، إذ يقوم المفتشون لديها بجولات رقابية للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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