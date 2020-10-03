حديقة الخور.. تجربة ترفيهية مميزة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - البيان

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن حديقة الخور توفر للزائرين تجربة ترفيهية رائعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من «كوفيد 19»، حيث المرافق المختلفة التي ترضي جميع الاهتمامات، من مناطق ألعاب الأطفال والمساحات الخضراء ومناطق الشواء، إلى مدينة الطفل ودبي دولفيناريوم ومسارات الدراجات الهوائية.

وتضم الحديقة ملعباً نموذجياً صغيراً للغولف يضم 18 حفرة ويستوعب عدداً كبيراً من هواة اللعبة من المقيمين في دبي وخارجها، كما يميز الحديقة وجود مسرح يتسع لحوالي 4000 متفرج ويمكن إقامة الحفلات عليه في أجواء شاعرية وهواء طلق.

ويميز الحديقة موقعها الجغرافي المتوسط في قلب دبي، حيث تطل مباشرة على خور دبي وتمتد من جهة جسر آل مكتوم وحتى الجانب الآخر من جسر القرهود بامتداد 2.5 كيلومتر، ويواجهها من الجانب الآخر في ديرة نادي دبي للغولف ويفصلها عنه خور دبي الذي يعتبر الشريان التجاري والسياحي لدبي قديماً وحديثاً.

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