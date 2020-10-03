«جيل الأصالة جيل الطيبين» احتفال بكبار المواطنين في دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن - البيان

شارك مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن، التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة، في الاحتفال بيوم المسن العالمي، وأطلق مواد مرئية توعوية جرى نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي والحساب الرسمي للمجلس، وأبرز المجلس من خلال تلك المواد عدداً من القيم المجتمعية الهامة، والتي تعزز من قيم الوفاء لكبار المواطنين وحملت عنوان (جيل الأصالة جيل الطيبين).

وشملت المواد المرئية عبارات ومشاهد وجهت التحية لكبار السن رموز العطاء وجذور الانتماء من إعداد المجلس وتقديم النوخذة صالح أحمد حنبلوه صاحب متحف الشيخ زايد للتراث البحري برأس الخيمة، قدم فيه مجموعة من النصائح للأجيال بالاهتمام بكبار السن فهم الجذور والأصالة وهم حراس التراث.

وعكست تلك الأعمال جهود كبار السن وقد أخذوا على عاتقهم نهضة الدولة إلى أن استلم الراية من بعدهم الجيل الثاني كما تطرق النوخذة صالح أحمد حنبلوه إلى أخذ الاحترازات أثناء زيارته من أجل سلامتهم والتقيد بالإجراءات التي وضعتها الدولة من احترازات.

وعلى صعيد متصل وفي سياق الاحتفال بكبار السن، شارك مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن، وبالتعاون مع نادي دبا الحصن الثقافي الرياضي بتوزيع الهدايا على مجموعة من كبار السن تقديراً لعطائهم ووفاءً لهم.

وأعرب محمد راشد الحمودي، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة بدبا الحصن على أهمية مشاركة المجلس في إحياء اليوم العالمي للمسن في إطار الرؤى التربوية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز