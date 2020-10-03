بحث التعاون مع الشرطتين البريطانية والألمانية

المصدر: (أبوظبي - وام)

التقى العميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في مكتبه، كلاً على حدة، إدوارد جيمس ضابط ارتباط الشرطة البريطانية، ومصدق أشرف ضابط الارتباط المالي والدولي بالوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في السفارة البريطانية لدى الدولة، وماركوس فيربر ضابط ارتباط الشرطة الاتحادية الألمانية.

وجرى خلال اللقاءات بحث فرص تعزيز التعاون التدريبي بين الأكاديمية وكل من الشرطة البريطانية والشرطة الاتحادية الألمانية في مجالات التدريب الشرطي والأمني.

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