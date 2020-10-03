«الإقامة» تكرّم بنك دبي الإسلامي

المصدر: (دبي - البيان)

كرم اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بنك دبي الإسلامي، وذلك بحضور اللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، وعدد من المسؤولين في البنك وإقامة دبي، وذلك على الدور المجتمعي والإنساني الذي يقوم به البنك مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحقيق سعادة المتعاملين.

وأشاد محمد اللواء المري بالتعاون القائم وعلاقات الشراكة بين إقامة دبي وبنك دبي الإسلامي، مثنياً على الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك من خلال تقديم الدعم المادي لمختلف الأعمال والمشاريع الخيرية والإنسانية، ومد جسور التواصل والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بما يسهم بالارتقاء بمسيرة العمل الاجتماعي والتنموي في الدولة وتعزيز قيم التآخي والتآلف بين أفراد المجتمع.

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