برنامج إلكتروني لخدمات السفر والعلاج لموظفي شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج بالإدارة العامة للشؤون الإدارية بشرطة دبي، برنامجها الإلكتروني الجديد «برنامج الخدمات الإدارية - خدمات السفر والعلاج» والذي يهدف إلى تحقيق صفر مراجعين، من خلال تقديم خدمات إلكترونية سريعة وفعالة لموظفي شرطة دبي وإلغاء المعاملات الورقية، ويضمن المواءمة بين إجراءات الإدارة واللجنة الطبية، ضمن ملف وقاعدة بيانات موحدة.

استراتيجية

وقال المقدم الدكتور محمد حسن الجناحي، مدير إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج، إن الإدارة تستهدف تحقيق «صفر» في أعداد الموظفين المراجعين لطلبات السفر والعلاج، تماشياً مع استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى ضمان أعلى مستويات الجودة في تقديم خدمات ذكية للموظفين، وتلبي احتياجاتهم، وتخدم تطلعات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية الهادفة إلى بناء مستقبل خالٍ من الورق في عام 2021 وتحويل حكومة دبي بالكامل إلى حكومة بلا ورق، ما يلغي أكثر من مليار قطعة من الورق تستخدم في المعاملات الحكومية سنوياً.

وأكد الجناحي، أن إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج، حققت في نتائج استطلاع رضا الموظفين عن الخدمات العلاجية في العام 2019، 97.5% بنسبة تحسن بلغت 11.9%، ما يعكس حرص الإدارة العامة للشؤون الإدارية، على تطوير أنظمة العمل بشكل دائم ومستمر، بما يلبي تطلعات المورد البشري.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يؤكد ويوجه بأهمية تحديث أنظمة العمل وفق أفضل الممارسات والتجارب، وعبر الأفكار الإبداعية التي تخدم منظومة العمل المؤسسي، وكذلك الاهتمام والدعم الدائم من اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والمتابعة الحثيثة من العميد أحمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

خدمات

وأوضح الجناحي، أن «برنامج الخدمات الإدارية - خدمات السفر والعلاج» يقدم للموظفين خدمة طلب العلاج، وخدمة تذاكر سفر العلاج، وغيرها من الخدمات الفرعية والمتعلقة بالخدمات الرئيسة مثل تمديد فترة العلاج، ويعمل على اختصار مراحل تقديم الطلبات، وإنجازها بسرعة ودقة، ويضمن المواءمة بين عمل قسم شؤون العلاج، وقسم الخدمات الإدارية، وقسم متابعة شؤون المرضى، وقسم التدقيق وإدخال الفواتير، واللجنة الطبية التي سوف يتيح البرنامج لها عقد اجتماعاتها عن بعد، ما يساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات الطلبات المقدمة، ويحقق السعادة للموظفين، مشيراً إلى أن البرنامج سوف يعمل على دعم تحول نظام عمل الإدارة إلى نظام العمل عن بعد.

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