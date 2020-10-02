محمد بن زايد يتمنى الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا اليوم، مؤكداً سموه أن التغلب على تفشي الوباء يستلزم تكاتف دول العالم وتعاونها.

وقال سموه، اليوم، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "تمنياتنا الصادقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بالشفاء العاجل، والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية في أسرع وقت.. بتكاتف دول العالم وتعاونها المشترك سنتغلب بتوفيق الله على جائحة كورونا".

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