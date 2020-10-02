بلدية دبي تغلق مقهى وتوقّع مخالفات على 12 مؤسسة

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي، أمس، مقهى، ووقعت مخالفات على 12 مؤسسة، ووجَّهت 100 تنبيه، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث أجرى مفتشو بلدية دبي 2341 زيارة تفتيشية على المؤسسات، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بتلك الإجراءات لجميع المؤسسات 95%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2228 مؤسسة.

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وشددت بلدية دبي على التدقيق على جميع الاشتراطات، من بينها: التباعد الاجتماعي، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، من خلال متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أصدرتها سابقاً، وتم تعاميمها على جميع المؤسسات والانشطة الخاضعة لرقابتها، إذ يقوم المفتشون لديها بجولات رقابية للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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