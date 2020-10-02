تعاون إماراتي أمريكي إسرائيلي لتطوير استراتيجية مشتركة للطاقة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكدت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، أهمية التعاون المشترك في مجال الطاقة باعتباره خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقراراً وتكاملاً وازدهاراً.

جاء ذلك في بيان ثلاثي مشترك أصدره معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ووزيرا الطاقة الأمريكي والإسرائيلي، بشأن تطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة تقود إلى مزيد من الابتكار والازدهار.

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