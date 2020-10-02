«الجندي» تستعرض إنجازات الدولة في قطاع الفضاء

المصدر: أبوظبي - وام

صدر العدد رقم 561 من مجلة «الجندي» العسكرية الشهرية التابعة لوزارة الدفاع لشهر أكتوبر 2020. وتناول العدد الجديد الصادر باللغتين العربية والإنجليزية بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية، وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان: «قطاع الفضاء الإماراتي.. قصة نجاح ملهمة»، حيث أكدت أن «قطاع الفضاء الإماراتي يقدِّم نموذجاً لدولة استطاعت أن تقهر المستحيل وتختصر الزمن وتحقق في سنوات قليلة ما تُنجزه دول أخرى في عشرات السنوات، وتحول الأحلام إلى حقيقة واقعة على الأرض تُبهر الناظرين وتلهم الدول والأمم المتطلعة إلى النهوض والتقدم.

ويرصد العدد الجديد أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري وجديد السلاح بمختلف دول العالم.

وخصصت المجلة ملفها الرئيسي لعدد شهر أكتوبر 2020 للحديث عن الانتخابات الأمريكية، وأفردت مساحات مهمة لدراسة وتحليل الانعكاسات المباشرة لهذا الحدث على الصراعات الإقليمية والدولية.

وفي باب «لقاء العدد»، التقت «الجندي» الدكتور فهد اليافعي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة «إيدج»، حيث تحدث عن خطط واستراتيجيات المجموعة خلال المرحلة المقبلة والتي تستهدف ترسيخ مكانتها كجهة قادرة على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتقديمها بسرعة فائقة، إلى جانب قدرتها على الجمع بين ابتكارات السوق التجارية والقدرات العسكرية لتصبح رائدة الجيل الجديد في هذا القطاع.

وفي باب «دراسات وتحليلات» أعدت مجلة «الجندي» دراسة بعنوان: «الأسلحة فرط الصوتية.. تطورها وأثرها»، كما نشرت دراسة بعنوان: «تزود الطائرات بالوقود جواً.. إطالة مدى العمل لطائرات القتال».

وأفردت المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء.

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