نقل خدمات طبية من شرطة أبوظبي إلى «صحة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي القرار رقم (152) لسنة 2020 بشأن الموافقة على نقل بعض الخدمات الطبية من القيادة العامة لشرطة أبوظبي والمقدمة لجميع منتسبيها وعائلاتهم، إلى شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالإضافة إلى انتداب ونقل منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي المواطنين العاملين بالكادر الطبي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى «صحة» وفقاً للتشريعات السارية.

وجاء القرار حرصاً على توفير كافة الخدمات الطبية التخصصية لمنتسبي الشرطة وعائلاتهم، والاستفادة من شبكة الرعاية المتكاملة التي تقدمها مراكز «صحة».

وتضم الخدمات العلاجية التخصصية المنقولة من شرطة أبوظبي إلى «صحة» كلاً من جراحة العظام وأمراض الجهاز الهضمي وطب النساء والولادة وطب الأطفال، بالإضافة إلى طب الأسنان، بينما ستستمر شرطة أبوظبي في توفير فحوصات اللياقة الصحية والبدنية لمن يقومون بالدورات العسكرية والفحوصات الطبية لطلبة مدارس الشرطة، إلى جانب الخدمات العلاجية لنزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية.

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