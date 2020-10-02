«الصحة» تعتمد «الريزيوم» لعلاج تضخم البروستاتا بمستشفى القاسمي

المصدر: الشارقة- البيان

كشف مستشفى القاسمي بالشارقة التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع عن نجاح الطاقم الطبي بقسم المسالك البولية، باستخدام تقنية «الريزيوم - Rezum» لعلاج تضخم البروستاتا دون الحاجة لأي تدخل جراحي.

و«الريزوم» تقنية حديثة، تم اعتمادها وإدراجها ضمن اللوائح والتوصيات العالمية، وهي الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، ومعتمدة من هيئة الغذاء والدواء الأميركية FDA، وتمثل ثورة علمية وطبية جديدة، حيث تستغرق العملية من 5 إلى 10 دقائق، ويستطيع المريض مغادرة المستشفى في اليوم نفسه.

ابتكار

وقال الدكتور يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات: إن الوزارة اعتمدت استخدام تقنية «الريزيوم» بقسم المسالك البولية في مستشفى القاسمي بالشارقة، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الابتكار والتميز، واعتماد أفضل سبل العلاجات في مستشفياتها.

وأوضح الدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي حرص الوزارة على توفير أحدث الابتكارات الطبية، لضمان خدمات الرعاية الصحية الأمثل للمرضى بأفضل نوعية، لافتاً إلى أن قسم المسالك البولية يتميز بكادره الطبي والجراحي، الذي يتمتع بمهارات وكفاءات عالية.

تقنية

أشارت الدكتورة كلثوم البلوشي مديرة إدارة المستشفيات إلى أن إدخال تقنية «الريزيوم» في قسم المسالك البولية يشكل إضافة نوعية على خدمات المستشفى، وذلك بفضل دعم الوزارة وتوفير أفضل الإمكانات والموارد للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، مشيدة بكفاءة الفريق الطبي وقدراته على التعامل مع الحالات الدقيقة.

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