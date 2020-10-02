شرطة دبي تضم دراجات «كانام» الفارهة إلى دورياتها

المصدر: دبي - البيان

دشن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، دوريات الدراجات النارية الفارهة من نوع «كانام» التي ستتولى مهام تنظيم حركة السير والمرور خلال الأحداث والمناسبات والفعاليات التي تُقام على أرض الإمارة، ومرافقة المواكب الرسمية، إلى جانب تعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة، مثل برج خليفة، وبوليفارد محمد بن راشد و«جي بي آر»، وغيرها من المناطق.

وقال الفريق عبدالله المري: «إن تدشين الدراجات الفارهة الجديدة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على استخدام أحدث الوسائل في العمل الشرطي، والتي تحتوي على تقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي التي تعزز من جودة العمل الأمني والمروري في إمارة دبي، وتقديم أعلى مستويات الخدمات إلى الجمهور والعمل على إسعادهم».

قيمة مضافة

وقال العقيد جمعة سالم بن سويدان: «إن شرطة دبي قامت بإضافة الدراجات النارية الفارهة ضمن دورياتها للعمل في تغطية الأحداث والمناسبات الفعاليات التي تقام على أرض الإمارة، منوهاً بأن الدراجات تعتبر إضافة قيّمة لمفهوم الدورية الأمنية والشرطية لتغطي كافة مناطق الإمارة.

وتهدف إلى تفعيل وصول الدوريات لموقع الحدث في أقصر وقت ممكن، وتحقيق أعلى درجات الاستجابة من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تعزز من الحضور الشرطي في الميدان بشكل أكبر، وتعزيز ثقة الجمهور في الأداء الشرطي وذلك في إطار سعي شرطة دبي لمواصلة اعتماد أفضل المبادرات والمشاريع الابتكارية ووضعها موضع التنفيذ وفق الخطط والبرامج المستشرفة للمستقبل».

وأشار إلى أن الدراجات النارية التي سيقودها ضباط من إدارة الفعاليات، تمتاز بمعايير جديدة توفر سمات الراحة والفخامة وتمتع بمتطلبات الأمن والسلامة العالية لحماية قائدها.

مزايا

تمتاز الدراجات الجديدة تمتاز بالقوة والثبات أثناء قيادتها على الشارع وسهلة الاستخدام للعمل الشرطي كونها مكونة من 3 إطارات مما يُسهل عملية التحكم بها والتوازن، مبيناً أن الدراجات تحتوي على أحدث كاميرات المراقبة المُتصلة بمركز القيادة والسيطرة لنقل الأحداث بشكل مباشر من موقع الحدث.

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