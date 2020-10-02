«طرق دبي» تدشن مقطورة وجبات غذائية لسائقي الحافلات

المصدر: دبي - البيان

دشّنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مقطورة الوجبات بمحطة العوير لإيواء الحافلات وذلك لتوفير الوجبات الغذائية لسائقي الحافلات العامة والعاملين في المحطة من موظفين وفنيين حرصاً منها على المساهمة في إسعادهم من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية بمقار عملهم لتفادي الجهد والعناء وهدر الوقت في الذهاب خارج المحطة للبحث عن وجبات غذائية.

وتفصيلاً، أفاد عبدالله إبراهيم المير، مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «بأنه حرصاً من الهيئة لانتقاء واختيار أفضل مركبات الوجبات الغذائية للسائقين، تم وضع معايير واشتراطات فنية بهذا الخصوص وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع معايير بلدية دبي وهيئة الصحة في الإمارة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة السائقين والعاملين.

حيث تم الأخذ في الاعتبار جودة ونوعية الوجبات الغذائية، التي تتناسب وأذواق مختلف جنسيات السائقين وتوفر الأكلات المفضلة إليهم وبما تتناسب مع قدراتهم الشرائية بالإضافة إلى توفير الخدمة على مدار الساعة خلال 3 ورديات نظراً لطبيعة عملهم».

وأضاف المير: «تم افتتاح مقطورة الوجبات بمحطة العوير لإيواء الحافلات كمرحلة أولى على أن يتم تطبيق الفكرة على المحطات الأخرى بعد نجاح التجربة».

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