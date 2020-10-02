2.4 مليار صادرات أعضاء «غرفة دبي» إلى الصين في 8 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أنه مع احتفال الصين بيومها الوطني الـ 71، تبرز العلاقات الاقتصادية الوطيدة بين دولة الإمارات والصين لتعكس شراكة حقيقية على مختلف الصعد، حيث تشهد العلاقات التجارية الثنائية فترة ذهبية وتحقق معدلات نمو مستدامة، مؤكداً أهمية السوق الصينية كشريك اقتصادي وتجاري مهم لإمارة دبي ومجتمع أعمالها، حيث يبلغ عدد الشركات الصينية المسجلة في عضوية غرفة دبي والعاملة في الإمارة 3019 شركة.

ولفت بوعميم إلى أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي إلى الصين خلال الفترة من يناير- أغسطس 2020 بلغت 2.4 مليار درهم، محققة نمواً كبيراً بلغ 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019 والتي بلغت خلالها قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 1.6 مليار درهم، كاشفاً عن أن القيمة الأعلى خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي سجلت في شهر أغسطس وبقيمة وصلت إلى 486 مليون درهم.

وأكد بوعميم أن السوق الصينية تعتبر سوقاً مهمة جداً لغرفة دبي، وتوفر فرصاً استثمارية استثنائية لا محدودة، معتبراً أن الغرفة فعّلت جهودها في هذه السوق، وافتتحت مكتبين لها في كل من شنغهاي وشنزن بهدف استقطاب الاستثمارات الصينية إلى دبي، ومساعدة الشركات في الإمارة على توسيع عملياتها بالأسواق الصينية، معتبراً أن المستقبل واعد للشراكات المثمرة بين الشركات العاملة في الإمارات والصين.

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